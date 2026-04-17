ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Подмосковье - РИА Новости, 17.04.2026
01:05 17.04.2026 (обновлено: 02:39 17.04.2026)
ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Подмосковье

РИА Новости: ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Подмосковье

Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
  • Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области.
  • Два человека проходят лечение от оспы обезьян в Домодедовской больнице.
  • В настоящее время специфических противовирусных препаратов против оспы обезьян не существует, отметил представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
ЖЕНЕВА, 17 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией в Московской области, где выявили случаи заражения оспой обезьян, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
Два человека проходят лечение от оспы обезьян в Домодедовской больнице.
"ВОЗ следит за ситуацией посредством мониторинга и коммуникации с органами здравоохранения Российской Федерации", - сказал Жазаревич.
По его словам, в настоящее время специфических противовирусных препаратов против оспы обезьян не существует.
Как указал Жазаревич, лечение пациентов с оспой обезьян главным образом основывается "на контроле симптомов и возможных медицинских осложнений в зависимости от клинического состояния и возраста пациента, а также сопутствующих факторов".
Он отметил, что лечение может включать проверку на ВИЧ и антиретровирусную терапию для людей, живущих с вирусом иммунодефицита.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
