ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области.

В настоящее время специфических противовирусных препаратов против оспы обезьян не существует, отметил представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

ЖЕНЕВА, 17 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией в Московской области, где выявили случаи заражения оспой обезьян, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

Два человека проходят лечение от оспы обезьян в Домодедовской больнице.

ВОЗ следит за ситуацией посредством мониторинга и коммуникации с органами здравоохранения Российской Федерации", - сказал Жазаревич.

По его словам, в настоящее время специфических противовирусных препаратов против оспы обезьян не существует.

Как указал Жазаревич, лечение пациентов с оспой обезьян главным образом основывается "на контроле симптомов и возможных медицинских осложнений в зависимости от клинического состояния и возраста пациента, а также сопутствующих факторов".

Он отметил, что лечение может включать проверку на ВИЧ и антиретровирусную терапию для людей, живущих с вирусом иммунодефицита.