Сибига назвал поражение Орбана пасхальным подарком

13:59 17.04.2026
АНТАЛЬЯ (Турция), 17 апр - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что поражение партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии было для Украины "пасхальным подарком".
Парламентские выборы прошли в Венгрии в воскресенье. Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, предварительно, лидирует на парламентских выборах, получая 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского после выборов в Венгрии
15 апреля, 10:52
"Это был как пасхальный подарок для нас. Я могу это подтвердить… у нас появился шанс ускорить наш европейский путь. Теперь у нас есть шанс… разблокировать кредит в размере 90 миллиардов евро, одобрить 20-й пакет (антироссийских - ред.) санкций", - сказал Сибига на дипломатическом форуме в Анталье.
Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Евросоюз в свою очередь пытается найти решение по передаче 90 миллиардов евро Украине и влиять на исход парламентских выборов в Венгрии.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Зеленский будто хочет стать президентом Венгрии, заявил Сийярто
12 марта, 16:52
 
