Московские школьники стали лауреатами международной выставки в Индонезии
13:44 17.04.2026
Московские школьники стали лауреатами международной выставки в Индонезии

Московские школьники стали лауреатами научной выставки в Индонезии

© Фото : Департамент образования и науки города Москвы
Московские школьники на Международной выставке научного и технического творчества молодежи Youth International Science в Индонезии
Московские школьники на Международной выставке научного и технического творчества молодежи Youth International Science в Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Департамент образования и науки города Москвы
Московские школьники на Международной выставке научного и технического творчества молодежи Youth International Science в Индонезии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские школьники стали лауреатами Международной выставки научного и технического творчества молодежи Youth International Science в Индонезии.
  • Ученики центра "На Донской" образовательного комплекса "Воробьевы горы" представили проекты и исследовательские работы в области естественных и технических наук.
  • Они также показали результаты исследований флоры и фауны российской Арктики.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московские школьники стали лауреатами Международной выставки научного и технического творчества молодежи Youth International Science в Индонезии, сообщили журналистам в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
"Московские школьники впервые выступили на Международной выставке научного и технического творчества молодежи Youth International Science. Она проходила в городе Джокьякарта (Индонезия). Четырнадцать воспитанников центра "На Донской" образовательного комплекса "Воробьевы горы" продемонстрировали проекты и исследовательские работы в области естественных и технических наук. По итогам выставки все участники из Москвы стали лауреатами", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что среди проектов москвичей был маршрут для наблюдения за птицами в Природном парке "Эльтонский". Так, школьники провели исследование фауны и гнездовой биологии птиц озера Эльтон, им удалось зафиксировать 123 вида пернатых и выявить пять ключевых участков их концентрации. А на основе полученных данных была разработана сеть экологических маршрутов и подготовлены рекомендации по созданию экологопросветительских маршрутов на территории парка.
"Московские школьники представили на международной выставке результаты обширных исследований флоры и фауны российской Арктики. Например, в экспедиции клуба "Юные географы и путешественники" ребята провели инвентаризацию орнитофауны и численности птиц на границе Большеземельской тундры и Полярного Урала. Помимо этого, ребята создали математическую модель для поиска горных пород на Полярном Урале и аппарат, который поможет освоить навыки оказания первой помощи с использованием дефибриллятора", - добавили в пресс-службе.
Дипломант 1-й степени, ученик 11 класса образовательного центра Воробьевы горы Сергей Муханов - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию
7 марта, 23:28
 
