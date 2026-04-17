Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работу шахты "Талдинская-Кыргайская" в Кузбассе приостановили.
- Горняков вывели на поверхность из-за повышения концентрации СО, всего в шахте находилось 122 человека.
КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Работа шахты "Талдинская- Кыргайская" в Кузбассе приостановлена, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее минуглепром Кузбасса сообщил, что горняков шахты "Талдинская-Кыргайская" из-за повышения СО в воздухоподающем стволе выводят на поверхность, всего в шахте находилось 122 человека. Позже в ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что все горняки выведены на поверхность.
"Газовая обстановка в норме, электроснабжение не нарушено. Работа шахты приостановлена", – сообщили в региональном главке.
Собеседник агентства уточнил, что от МЧС России привлечено 43 человека и девять единиц техники. Ситуация на шахте находится на контроле МЧС по Кемеровской области.