Победителей турнира по шахматам имени Карпова назвали в Югре

ТЮМЕНЬ, 17 апр — РИА Новости. XXIII Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова завершился в Ханты-Мансийске, победителем и призерами в нем стали представители Белоруссии, Венгрии и Армении, сообщили в Югорской шахматной академии.

XXIII Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова с 10 по 17 апреля проходил в стенах Югорской шахматной академии, участие в нем приняли десять сильнейших спортсменов, общий призовой фонд соревнований - около 12 миллионов рублей.

"В окружной столице Югры состоялась церемония закрытия XXIII международного турнира по шахматам имени Анатолия Евгеньевича Карпова. Соревнования, собравшие мастеров со всего мира, в этом году прошли по обновленному регламенту. Абсолютным победителем международного турнира стал представитель Беларуси Денис Лазавик. Второе место занял Беньямин Гледура (Венгрия), третье — Арам Акопян (Армения)", - говорится в сообщении.

Главный судья турнира Мехрдад Пахлеванзаде пояснил, что турнир прошел по новым правилам, новому формату, новому тайм-контролю, что привело к значительному снижению количества партий, сыгранных вничью. Президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко добавил, что новый формат требует от игроков решительности и готовности к риску, поэтому на турнире было много интересных партий.