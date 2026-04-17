Рейтинг@Mail.ru
Победителей турнира по шахматам имени Карпова назвали в Югре
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 17.04.2026 (обновлено: 14:58 17.04.2026)
Победителей турнира по шахматам имени Карпова назвали в Югре

В Ханты-Мансийске завершился турнир по шахматам имени Карпова

Шахматы
Перейти в медиабанк
Шахматы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 17 апр — РИА Новости. XXIII Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова завершился в Ханты-Мансийске, победителем и призерами в нем стали представители Белоруссии, Венгрии и Армении, сообщили в Югорской шахматной академии.
XXIII Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова с 10 по 17 апреля проходил в стенах Югорской шахматной академии, участие в нем приняли десять сильнейших спортсменов, общий призовой фонд соревнований - около 12 миллионов рублей.
"В окружной столице Югры состоялась церемония закрытия XXIII международного турнира по шахматам имени Анатолия Евгеньевича Карпова. Соревнования, собравшие мастеров со всего мира, в этом году прошли по обновленному регламенту. Абсолютным победителем международного турнира стал представитель Беларуси Денис Лазавик. Второе место занял Беньямин Гледура (Венгрия), третье — Арам Акопян (Армения)", - говорится в сообщении.
Главный судья турнира Мехрдад Пахлеванзаде пояснил, что турнир прошел по новым правилам, новому формату, новому тайм-контролю, что привело к значительному снижению количества партий, сыгранных вничью. Президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко добавил, что новый формат требует от игроков решительности и готовности к риску, поэтому на турнире было много интересных партий.
"Проведение соревнований на территории нашего региона – значимое событие, подчеркивающее вклад Югры в развитие интеллектуального спорта и укрепление международных связей. Уверен, что турнир послужит вдохновением для юных шахматистов нашего региона и укрепит традиции интеллектуального спорта", - ранее подчеркнул значимость турнира губернатор Югры Руслан Кухарук в своем канале на платформе Мах.
ШахматытурнирСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала