Юные российские шахматисты завоевали десять медалей на ЧМ в Сербии

Российские шахматисты завоевали десять медалей на ЧМ по рапиду среди кадетов и юношей и девушек, который прошел в Сербии.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские шахматисты завоевали десять медалей на чемпионате мира по рапиду среди кадетов (до 8, 10, 12 лет) и юношей и девушек (до 14, 16 и 18 лет), который прошел в Сербии.

Матфей Юрасов с 9 очками стал чемпионом мира в группе юношей до 14 лет. В возрастной категории до 16 лет все три медали завоевали российские спортсмены - Александр Усов (8 очков), Марат Гильфанов (8) и Давид Кауфман (7,5).

У девушек до 16 лет серебро и бронзу завоевали Вероника Юдина (9) и Ульяна Дудкина (8) соответственно. Среди спортсменов до 18 лет бронзовым медалистом стал Артем Пингин.

Михаил Шишов занял второе место в турнире мальчиков до 8 лет, набрав 9,5 очка из 11 и по дополнительным показателям отстав от победителя Аслана Ендибаева ( Казахстан ).

Россиянин Даниил Каминский набрал 9 очков и занял второе среди участников до 12 лет. У девушек до 12 лет с 7,5 очка бронзу завоевала Алиса Генриэтта Юнкер.