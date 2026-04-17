Войска "Севера" освободили два населенных пункта за неделю

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ВСУ за минувшую неделю потеряли более 1085 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, уточнили в ведомстве.