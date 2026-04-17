В подмосковном Серпухове обновят 12 объектов образования и культуры

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В городском округе Серпухов в этом и следующем годах обновят 12 объектов образования и культуры, в том числе "Лицей Протвино" и Губернский колледж, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев во время рабочей поездки осмотрел корпус №2 "Лицея Протвино", расположенный на улице Гагарина. Он проверил, как идут работы, пообщался с руководителями и педагогами образовательного учреждения, а также Губернского колледжа — капремонт в обоих образовательных учреждениях планируют завершить к 1 сентября.

"Самая масштабная работа по президентской программе капремонта у нас идет в городском округе Серпухов, который значительно преображается. Это касается и самого города Серпухов, и Протвино. Всего у нас в работе 12 объектов. К 1 сентября капитально отремонтируем в округе еще несколько школ. Это Липицкая СОШ, дошкольное отделение СОШ №16, дошкольный блок СОШ №18 в микрорайоне Ивановские дворики, школа №10, Центр непрерывного образования школы №7. Еще один важный объект — Губернский колледж", - подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Протвино – один из ведущих научных центров России. Здесь находятся два академических института, которые специализируются на физике, а также ряд наукоемких предприятий. Важным направлением развития города является подготовка кадров. Для этого создаются специальные площадки, ориентированные на выявление и развитие талантов в области точных наук.

Корпус №2 на улице Гагарина ранее был лицеем №2, а в сентябре 2024 года вошел в состав образовательного комплекса "Лицей Протвино". Здесь высокий уровень подготовки — с 2019 года в стенах учебного заведения подготовили шесть стобалльников по физике, химии и русскому языку, а 57 выпускников окончили школу с медалями.

Зданию площадью почти 7 тысяч квадратных метров уже более 50 лет. С момента постройки оно ни разу так масштабно не ремонтировалось. Работы здесь начались в прошлом году, задача строителей — завершить все работы к 1 сентября текущего года. На данный момент его общая готовность — свыше 50%. На объекте задействовано почти 50 специалистов.

После завершения всех работ образовательное учреждение преобразится как внутри, так и снаружи. Лестничные пролеты украсят рисунками, иллюстрирующими достижения знаменитых физиков, а в столовой будет представлена историческая хроника лицея. В этом здании в современных комфортных условиях смогут учиться более 600 ребят. На время ремонта их распределили по другим корпусам лицея: начальная школа занимается в здании детского сада, а старшеклассники — в помещениях на улицах Школьная и Дружбы.

Еще один важный объект, который также планируют капитально отремонтировать ко Дню знаний, — Губернский колледж. В прошлом году он отметил 95-летний юбилей, и сегодня является одним из флагманов профессионального образования в Подмосковье.

Колледж готовит кадры для машиностроения и высокотехнологичных отраслей. Здесь реализуется федеральная программа "Профессионалитет" по направлению "Индустрия робототехники". Всего в колледже учатся более 2 тысяч человек, в его состав входят не только учебные корпуса в Серпухове и Протвине, но также школа на 288 учеников и дошкольное учреждение на 76 малышей.

На данный момент основные работы сосредоточены в учебном корпусе №6 и мастерских (их отремонтируют до конца года) в Протвине на Лесном бульваре. Эти здания давно нуждались в обновлении, и сейчас их капитально ремонтируют. Корпус будет обновлен целиком — от фундамента до крыши, включая все внутренние инженерные сети и отделку. От прежнего строения останутся лишь несущие стены. На сегодняшний день строители завершили кровельные работы и заканчивают черновую отделку помещений. Общая готовность здания — 39%.

К началу учебного года в городском округе Серпухов планируют завершить капитальный ремонт еще нескольких образовательных учреждений. Среди них здания, построенные еще в 70-х и 80-х годах, — школа в селе Липицы и СОШ №10 на улице Войкова в Серпухове. Здесь полностью заменят кровлю и инженерные системы, обновят фасад, сделают внутреннюю отделку. Аналогичные работы проведут в детском саду при школе №16 на улице Космонавтов и в дошкольном блоке СОШ №18 в микрорайоне "Ивановские дворики". Эти объекты готовы уже наполовину.

В Центре непрерывного образования при СОШ №7 на улице Фирсова на данный момент ведется обустройство полов, укладка плитки, штукатурка стен. Там выполнена примерно четверть работ от общего объема.

Перемены произойдут и в сфере культуры. К 1 сентября будет обновлен ДК "Исток" на улице Красный Текстильщик (основное здание построено еще в 1860 году, а пристройка — в 1970-м). Тут заменят все сети, обновят фасад и проведут внутреннюю отделку помещений.

Также ряд объектов планируется открыть после капитального ремонта в 2027 году. Это детская школа искусств "Синтез" на Московском шоссе в Серпухове, детская школа искусств имени А. А. Алябьева в микрорайоне "B" города Пущино, Дворец торжеств "Центральный" на улице Луначарского в Серпухове и ДК в поселке Большевик.