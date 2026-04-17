Что говорил Серафим Саровский о судьбе России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Преподобный Серафим Саровский оставил пророчества о будущем страны — и многое из предреченного уже произошло. Слова, сказанные почти два столетия назад, сегодня обсуждают с особым вниманием.

Что он предсказал России?

Молитва на камне

Прохор Исидорович Мошнин родился 30 (19) июля 1754 года в купеческой семье. В 16 лет отправился в Киево-Печерскую лавру, получил благословение на монашество и выбрал путь строгого духовного подвига.

Поселившись в Саровской обители, он 15 лет провел в полном затворе, а затем еще 1000 дней и ночей молился, стоя на камне. В августе 1786-го Прохор принял монашеский постриг с именем Серафим.

Дивеевский женский монастырь находится недалеко от Сарова. Серафим Саровский стал духовным отцом и фактическим основателем (устроителем) Серафимо-Дивеевской обители.

Предсказания, которые уже исполнились

Одно пророчество касалось царя. "Будет царь, который меня прославит на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого царя и его самодержавия", — говорил преподобный. Николай II способствовал канонизации Серафима Саровского в 1903-м — за 14 лет до революции.

Преподобный предупреждал : монархия падет, страну захлестнет революция, а вера окажется под ударом — "храмы будут стоять пустые, а вера сохранится лишь в сердцах немногих". После 1917-го тысячи церквей разрушили, верующих репрессировали.

Исчезнувшие мощи

В июне 1920-го Совнарком под руководством Ленина издал указ о ликвидации мощей по всей стране. Святыни, к которым веками шли паломники, объявили "поповской выдумкой" и "фальсификацией".

В декабре того же года спецкомиссия вскрыла раку с мощами преподобного Серафима. В 1927-м Саровскую обитель разорили и закрыли. Мощи вывезли. Куда — неизвестно. Кто забрал — непонятно.

Находка в музее атеизма

Осенью 1990-го сотрудники Музея религии и атеизма, находившегося в стенах Казанского собора, наткнулись на неучтенный ящик с человеческими останками. Никаких документов и бирок. Только одна деталь — аккуратно сложенная перчатка с надписью : "Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!".

Комиссию возглавили епископы Евгений (Ждан) и Арсений (Епифанов). Патриарх Алексий II передал им копии актов вскрытия 1920 года для сравнения. "Когда владыки увидели останки, все совпало. И крест, и отсутствие тех самых косточек, которых не было уже при вскрытии в 1920-м", — вспоминал митрополит Ювеналий.

При жизни Серафим Саровский сказал дивеевским сестрам: "То будет диво, так диво, как грешная плоть убогого Серафима из Сарова в Дивеево перенесется..." В августе 1991-го мощи великого святого торжественно перенесли в Дивеевский монастырь.

"Вокруг спасутся тысячи"

Преподобный предупреждал, что Россию ждут тяжелые испытания, но они только укрепят ее. "Как золото очищается в огне, так и вера народа станет крепче после скорбей", — утверждал старец.

По словам святого, именно нашей стране суждено стать объединяющим центром для человечества, сохранившим традиционные ценности. "Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей", — предсказывал он.