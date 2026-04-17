Главы МИД стран ЕС на следующей неделе обсудят санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на следующей неделе на заседании совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге обсудят санкции против России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"Мы подтверждаем, что заседание совета по иностранным делам состоится на следующей неделе в Люксембурге. Как обычно, вопрос Украины будет в центре повестки, и работа по санкциям продолжится, поскольку это остаётся нашим приоритетом и приоритетом высокого представителя (Кая Каллас – ред.)", - сказала она
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20 санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения и персональные санкции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.