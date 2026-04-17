Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран ЕС на следующей неделе обсудят санкции против России - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 17.04.2026 (обновлено: 02:37 17.04.2026)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД стран ЕС на следующей неделе обсудят санкции против России на заседании совета по иностранным делам в Люксембурге.
  • Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер назвала работу по санкциям против России приоритетом для Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на следующей неделе на заседании совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге обсудят санкции против России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"Мы подтверждаем, что заседание совета по иностранным делам состоится на следующей неделе в Люксембурге. Как обычно, вопрос Украины будет в центре повестки, и работа по санкциям продолжится, поскольку это остаётся нашим приоритетом и приоритетом высокого представителя (Кая Каллас – ред.)", - сказала она
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20 санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения и персональные санкции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В миреРоссияЛюксембург (округ)БрюссельКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала