Университетское образование: как Петербург развивает научную деятельность

В Санкт-Петербурге активно развивается сфера университетского образования: поддержка молодых ученых, премии в области науки и техники, а также реализация пилотного проекта, в котором активное участие принимают — Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Горный институт) и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ). Больше о том, сколько абитуриентов поступили в вузы Северной столицы, какие Технологические долины находятся в городе, о взаимодействии с корпусом горных инженеров, а также о многом другом — в материале РИА Новости.

Новая модель образования

Университетская среда становится платформой для формирования специалистов, способных решать сложные задачи экономики будущего.

Так, с 2018 года в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова начали учиться по образовательной программе специалитета. Институт медицинского образования центра Алмазова проводит обучение по более чем 60 специальностям и направлениям подготовки, высшего образования по программам специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры, а также по более 200 программам дополнительного профессионального образования для врачей и среднего медицинского персонала.

С 2023 года создается новая модель российского образования. Горный институт – один из шести первых вузов, вошедших в пилотный проект по переходу на данную модель. В тот же год он полностью перевел все образовательные программы на новые стандарты обучения.

На данный момент вуз уже выполнил установленные пилотным проектом показатели. Высшее инженерное образование осуществляется по всем направлениям: базовому, специализированному и аспирантуре.

В новом подходе университет решает такие задачи, как фундаментальное, глубокое изучение базовых общеобразовательных, общетехнических и специальных дисциплин; закрепление знаний значительным объемом практических навыков и производственного опыта; системная работа по формированию у студента мотивации к работе по специальности по окончании вуза.

Также в этом году в число реализующих пилотный проект по совершенствованию системы высшего инженерного образования вошел СПбГМТУ. Здесь создается образовательная экосистема для подготовки инженеров нового поколения для судостроительной и смежных отраслей.

Новый подход заключается в практико-ориентированности – до 45% обучения на площадках университета и у компаний-партнеров, а также в сквозной цифровизации и прочной связи с индустрией – программы создаются вместе с работодателями с использованием цифровых инструментов и ИТ на всех этапах обучения.

Горные инженеры Петербурга

В целях кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса России на базе Горного института 26 февраля 2026 года создан "Корпус горных инженеров".

Корпус горных инженеров будет координировать разработку и реализацию вузовских образовательных программ, создавать учебные полигоны и базы практики, проводить научные исследования, подготавливать аналитические материалы и изучать мировой опыт.

"Решение президента подчеркивает огромную важность высшего образования, науки и технологий для России. Петербург обретет еще один центр развития инноваций значимый для страны и видимый в мировом масштабе", — указал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на IX Петербургском национальном форуме "Архитектура университетского образования: национальные приоритеты и традиционные ценности".

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Петербург окажет все необходимое содействие в создании Национального центра на базе Горного университета

Вуз намерен в течение ближайших шести лет удвоить численность студентов и довести ее до 15 тысяч человек. Для размещения дополнительного учебного корпуса уже приобретено здание площадью 11 тысяч квадратных метров и помещения соседнего НИИ "Механобр".

Губернатор отметил, что на Петербург возложена ответственность – выполнить все задачи, поставленные президентом.

"Мы окажем проекту по созданию Национального центра "Корпус горных инженеров" на базе Горного университета всю необходимую поддержку и содействие. Рассчитываем на его кооперацию с другими инновационными научно-технологическими центрами Петербурга", – подчеркнул Беглов.

Научно-технологическое развитие

"Наш город – один из главных научных и образовательных центров страны. Каждый пятый экономически активный житель занят в сфере науки и образования. Петербург входит в число лидеров национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Это результат системной работы вузов, научных школ, исследовательских центров", – отметил ранее Беглов.

Он подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи относится к числу главных задач городского правительства. Уже со школьного возраста ребята получают возможность заниматься наукой. Для студентов и аспирантов предусмотрены гранты, премии, городские стипендии. Ежегодно проводятся более 20 конкурсов – в прошлом году в них участвовало 9 тысяч человек. Каждый пятый получил финансовую поддержку.

Например, команды СПбГУ в пятый раз подряд выиграли чемпионат мира по программированию, в шестой раз взяли золото Международной студенческой олимпиады по математике. Проекты по робототехнике из ИТМО и Политеха побеждают на престижных международных соревнованиях. Горный университет в пятый раз вошел в топ-5 мировых вузов в своей отрасли. Команда СПбГУПТД получила премию правительства России.

Кроме того, из бюджета Петербурга в этом году будет предоставлено 28 миллионов рублей грантов на проведение научной и научно-технической деятельности.

Спрос на обучение в вузах Северной столицы

В городе с каждым годом увеличивается число студентов. Например, в прошлом году в вузы Петербурга поступило более 1,48 миллиона заявлений от абитуриентов из всех регионов России и зарубежья. В 2024 году общее число заявлений составило 855 тысяч.

Беглов уверен, что это свидетельствует о росте престижа петербургской высшей школы, а одно из ее крупных достижений – востребованность выпускников. Подавляющее большинство быстро находит работу. При этом спрос на обучение в петербургских вузах растет не только у жителей Северной столицы, но и у абитуриентов из других регионов России. Растет и авторитет петербургской высшей школы за рубежом.

Губернатор отметил, что Северная столица помогает вузам обеспечить ежегодный прирост бюджетных мест для обучения специалистов, востребованных современной экономикой. Он также сообщил о росте количества заявлений на бюджетные места. В прошлом году их насчитывалось 611 тысяч, в текущем – 673 тысячи.

Таким образом, Беглов напомнил о поставленной президентом задаче по достижению технологического суверенитета страны. Основа ее выполнения – подготовка кадров. Инженерно-технических специалистов готовят свыше 30 петербургских вузов, в которых учатся более 100 тысяч студентов.

Кроме того, в 2025 году ряды первокурсников пополнили 2,4 тысячи человек по квоте президента для участников СВО, а также 2,1 тысячи победителей и призеров олимпиад.

Поддержка молодых ученых

Почти 2 тысячи молодых ученых получили поддержку от города в прошлом году. Так, начинающие исследователи получили свыше 750 премий и более 150 субсидий правительства города. Премий президента России для молодых ученых удостоены уже 18 петербуржцев.

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Ученые из Петербурга удостоены премий правительства РФ в области науки и техники, а также медицинской науки

"Успех наших ученых – яркое свидетельство того, что Петербург остается одним из ведущих научных центров страны. Разработки, отмеченные премиями, уже внедрены в деятельность организаций и служат на благо ключевых секторов нашей экономики. Поддержка науки и новых технологий – один из десяти приоритетов развития города. В его рамках мы формируем единую среду для рождения инноваций, строим новые технологические долины, увеличиваем финансирование науки, поддерживаем молодых ученых. И эта работа дает свои плоды", – указал Беглов.

Премии в области науки и техники получили 12 петербуржцев. В области науки и техники для молодых ученых – пять представителей Северной столицы. В области медицинской науки – трое лауреатов из города Петербурга. В их числе сотрудники Санкт‑Петербургскогогосударственного университета, Университета промышленных технологий и дизайна, Университета ветеринарной медицины и многих других вузов.

Размер премии в области науки и техники составляет 2 миллиона рублей на коллектив. Премий в области науки и техники для молодых ученых и в области медицинской науки – по 1 миллиону рублей.

Работы в научных открытиях

Кроме того, по итогам прошлого года Российский научный фонд (РНФ) включил в топ-10 научных открытий 2025 года по стране работы группы исследователей Университета ИТМО и коллектива из компании "Светлана-Рост".

Так, научная группа из Университета ИТМО совместно с зарубежными коллегами разработала перовскитный наномемристор. Устройство станет основой для энергоэффективных и ультракомпактных процессоров, имитирующих работу мозга для задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

Губернатор отметил, что Северная столица активно сотрудничает с Российским научным фондом в сфере поддержки научных исследований и разработок по приоритетным для города направлениям. Сегодня для петербургских ученых проводятся совместные региональные конкурсы РНФ и правительства Санкт‑Петербурга, в рамках которых поддерживаются исследования малых и отдельных научных групп.

Программа "Приоритет-2030"

Для участия в новом потоке программы "Приоритет-2030" в прошлом году было отобрано 10 вузов города. По стране было отобрано 119 вузов из более чем 40 регионов. Вузы-участники включили в программу развития до трех стратегических технологических проектов, планируемых к реализации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Президент России поставил перед нами задачу достижения технологического лидерства. Высшая школа Северной столицы вносит значительный вклад в эту работу. Поддержка участников программы из федерального бюджета позволит нашим университетам укрепить свои позиции среди ведущих мировых исследовательских и образовательных центров, развивать инновационные проекты и готовить специалистов нового поколения", – подчеркнул губернатор.

Он добавил, что Петербург продолжит оказывать ведущим вузам всемерную поддержку, создавать благоприятные условия для развития науки, образования и технологий. Это один из приоритетов города на ближайшие годы.

Участие петербургских вузов в программе "Приоритет-2030" позволяет привлечь в экономику города около 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Научный потенциал Санкт-Петербурга

Северная столица – один из крупнейших научно‑образовательных центров, где сосредоточено более 10% научного потенциала России. В научно‑образовательном комплексе города работают и учатся более 20% экономически активного населения, а численность занятых в исследованиях и разработках превышает сейчас 72 тысячи человек, сообщил Беглов на рабочей встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

Глава Санкт-Петербурга уточнил, что среди молодых ученых доля исследователей до 39 лет выросла с 36% в 2012 году до почти 45% в 2024 году, что выше среднего показателя по России, где он составляет 43%.

Например, в городе расположены Технологические долины, в которых есть все необходимое для инновационного развития и роста компаний.

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Технологические долины

Уже набирает резидентов научно-технический центр "Невская дельта" на базе СПбГУ, строится "ИТМО Хайпарк", идет подготовка к созданию "Технополиса" на базе Политехнического университета и нового межвузовского кампуса в Кронштадте – основы будущей Технологической долины по энергетике.

Продолжается модернизация и развитие кампуса Морского технического университета. Стартовали работы по обновлению кампуса Военмеха. В сентябре 2026 года планируется начать занятия в новом научно-образовательном комплексе центра имени Алмазова в Приморском районе.

Развитие технологических центров

Губернатор подчеркнул, что темпы развития технологических центров с участием вузовской науки в Петербурге существенно опережают планы города, составленные 1-2 года назад. По словам Беглова, это свидетельствует о высоком инновационном потенциале Северной столицы, востребованности научных и образовательных компетенций петербургской высшей школы.

"Первая очередь "ИТМО Хайпарк" сдается в 2028 году, это почти 12 тысяч вместе со студентами. Вторая очередь – к 2030 году. То есть большой комплекс: четыре больших направления, четыре больших университета", – сказал Беглов.

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Технологические долины

"ИТМО Хайпарк" является совместным проектом правительства России и правительства Петербурга. Проект реализуется на базе Университета ИТМО. Общая площадь территории — около 87 гектаров, площадь объектов — порядка 325 тысяч квадратных метров. Проект рассчитан на более 3,6 тысячи магистрантов и аспирантов и создание свыше 12 тысяч рабочих мест.

ИНТЦ "Невская дельта", расположенный в Пушкинском районе рядом с территорией СПбГУ, начинает прием резидентов. В 2028 году будет реализована первая очередь. Здесь появятся лабораторные корпуса, опытно-промышленные производства, вычислительный, сертификационный и логистический центры.

На базе Санкт‑Петербургского Политехнического университета Петра Великого будет создан научно-образовательный центр "Технополис", в Кронштадте – технологическая долина "Энерготехнохаб". В планах также — 10 технологических центров и лабораторий, межвузовского кампуса на 2 тысячи молодых инженеров.

Также город вместе с образовательным центром "Сириус" планирует запустить инновационный научно‑технологическийцентр (ИНТЦ) "Сириус" на Васильевском острове и начать реализацию первых образовательных программ.