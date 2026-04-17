Британский самолет-разведчик пролетел над Черным морем в районе Крыма

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем в районе Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Это борт регулярно совершает подобные полеты. Ранее там же заметили американский самолет-разведчик, в 14:20 мск он все еще продолжал полет.