Британский самолет-разведчик пролетел над Черным морем в районе Крыма

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем в районе Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Он вылетел с базы Уоддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Траектория полета проходит напротив Севастополя, но не пересекает границ России.
Это борт регулярно совершает подобные полеты. Ранее там же заметили американский самолет-разведчик, в 14:20 мск он все еще продолжал полет.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.