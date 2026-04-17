Британский самолет-разведчик пролетел над Черным морем в районе Крыма
15:31 17.04.2026 (обновлено: 16:41 17.04.2026)
Британский самолет-разведчик пролетел над Черным морем в районе Крыма

Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint заметили над Черным морем в районе Крыма

Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем в районе Крыма.
  • Этот борт регулярно совершает такие полеты.
  • Ранее там же заметили американский самолет-разведчик.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем в районе Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Он вылетел с базы Уоддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Траектория полета проходит напротив Севастополя, но не пересекает границ России.
Это борт регулярно совершает подобные полеты. Ранее там же заметили американский самолет-разведчик, в 14:20 мск он все еще продолжал полет.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
