Эксперт напомнил о правилах провоза пауэрбанков в самолетах

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу 360.ru председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ранее в пятницу газета " Известия " написала, что Росавиация рекомендовала Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолетов. Ведомство предложило рассмотреть такую меру по итогам расследования инцидента с самолетом " Уральских авиалиний ". В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.

"Сейчас по пауэрбанкам уже действуют жесткие ограничения - в частности, провозить их можно только в ручной клади", - приводит 360.ru слова Зотова.

Эксперт добавил, что ужесточение правил стоит рассматривать в том случае, если возгорания пауэрбанков в самолетах станут более частыми.