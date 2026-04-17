Эксперт напомнил о правилах провоза пауэрбанков в самолетах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах достаточно жесткие, их можно провозить только в ручной клади.
- Росавиация рекомендовала Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолетов после возгорания портативного устройства на борту самолета "Уральских авиалиний".
- Эксперт считает, что ужесточение правил стоит рассматривать в случае учащения возгораний пауэрбанков в самолетах.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу 360.ru председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что Росавиация рекомендовала Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолетов. Ведомство предложило рассмотреть такую меру по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний". В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.
"Сейчас по пауэрбанкам уже действуют жесткие ограничения - в частности, провозить их можно только в ручной клади", - приводит 360.ru слова Зотова.
Эксперт добавил, что ужесточение правил стоит рассматривать в том случае, если возгорания пауэрбанков в самолетах станут более частыми.
Также Зотов напомнил о том, что на борту многих авиакомпаний есть USB и другие разъемы, позволяющие подзарядить гаджеты.
