13:40 17.04.2026
Американский самолет-разведчик пролетел около российских границ

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик летает над акваторией Черного моря недалеко от российских границ.
  • Речь идет о Bombardier Challenger 650 (Artemis II), предназначенном для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Американский самолет-разведчик летает над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, он вылетел из города Констанца в Румынии около 9.00 мск, пролетел мимо Крыма и, долетев почти до границы России и Грузии, развернулся, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
На данный момент самолет долетел до аэропорта вылета, развернулся и снова летит в сторону Грузии, выполняя второй круг над Черным морем.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название Artemis II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две такие машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
