Американский самолет-разведчик пролетел около российских границ

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Американский самолет-разведчик летает над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, он вылетел из города Констанца в Румынии около 9.00 мск, пролетел мимо Крыма и, долетев почти до границы России и Грузии, развернулся, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.