Ученые отметили важность изучения видового многообразия Русского Поля

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Научное изучение исторического разнообразия генетического и видового состава Русского Поля необходимо для решения современных проблем в области сельского хозяйства. Такое мнение высказали участники пресс-мероприятия "Русское поле: уникальные исторические агротехнологии в ландшафте Куликова поля", прошедшего в медиагруппе "Россия сегодня".

Как отметила директор федерального исследовательского центра ВИР им. Н. И. Вавилова, член-корреспондент РАН Елена Хлесткина, генетический код "древних" культур показывает, как "исторические" сорта адаптировались к меняющимся условиям окружающей среды и при этом на фоне простейших агротехнологий давали необходимый урожай.

Эти данные, по мнению эксперта, в перспективе могут дать некоторые полезные подсказки селекционерам и генетикам – создателям будущих сортов для экологического земледелия. Также исследования староместных сортов Вавиловской коллекции в сравнении с древними семенами из археологических раскопов помогут воссоздавать исторические агроландшафты.

« "Подобные научные исследования дают уникальные возможности как для нашего направления науки, связанного с генетикой и селекцией, так и для уточнения исторических фактов. Поэтому для всех участников междисциплинарного изучения Русского Поля результаты будут иметь огромное значение. Знания об агроэкосистемах прошлых веков необходимы не только для понимания истории земледелия, но и для решения проблем нашего индустриального периода, а также будущего времени с учетом климатических изменений", – прокомментировала Хлесткина.

Заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася Энговатова добавила, что археологические артефакты (зерно) становятся источником комплексного научного знания, которое может помочь генетикам не только сделать интересные выводы о сельском хозяйстве древности, но и извлечь подробную информацию о геноме "древних" культурных растений.

"Люди сажали зерно, оно всходило – его употребляли. Важно понять, за счет чего растения выживали в сложных климатических условиях и давали приличный урожай. Каковы их генетические свойства? Это можно узнать по ДНК древнего зерна. Возможно, ответы на эти вопросы послужат ценной информацией для генетиков. Они могут реконструировать древние сорта", – предположила Энговатова.