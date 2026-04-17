Ростовская область отправила в зону СВО более 9 тысяч тонн гумпомощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Жители Ростовской области отправили в зону боевых действий уже более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи на 4,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, регион комплексно подходит к поддержке участников специальной военной операции: регулярно отправляет материально-техническую помощь на фронт, предоставляет участникам СВО различные льготы и помогает адаптироваться в мирной жизни.

"Правительство региона и дончане передали на передовую свыше 600 тонн стройматериалов и топлива и 9 тысяч тонн гуманитарной помощи более чем на 4,5 миллиарда рублей", - сказал он в ходе отчета о работе регионального правительства в 2025 году на заседании областного парламента.