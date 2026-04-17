19:14 17.04.2026
"Необходимо одолеть". На Западе резко высказались об отношениях с Россией

Диесен: Запад умышленно пытается победить Россию, а не найти общий язык с ней

© РИА Новости / Станислав Красильников | Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что западные страны сознательно пытаются одолеть Россию, вместо того чтобы наладить с ней отношения.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Западные страны сознательно пытаются одолеть Россию, вместо того чтобы наладить с ней отношения, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Нам говорят, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо победить Иран, в Восточной Азии — Китай, а для безопасности в Европе — одолеть Россию. Мы никогда не обсуждаем безопасность с точки зрения того, как научиться жить вместе. <…> Это сделано намеренно", — написал он в соцсети Х.
По мнению профессора, Европа убедила себя в том, что "либеральная гегемония — это сила добра" и что ее неприятели "противостоят нашему господству, так как они отвергают благожелательные ценности свободы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 апреля отметил, что Москва готова к диалогу со странами Европы, но о взаимности говорить пока не приходится.
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что масштабные "военные приготовления" среди стран-членов ЕС не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против Москвы — и это не что иное, как "игра с огнем".
