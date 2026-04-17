МИД России поддержал прекращение боевых действий в Ливане

- МИД России поприветствовал перемирие в Ливане.
- Режим прекращения огня в Ливане должен помочь создать условия для устойчивой деэскалации и улучшения гуманитарной ситуации.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МИД России приветствует перемирие в Ливане и выражает надежду, что режим прекращения огня будет строго соблюдаться, сообщает ведомство.
"Шестнадцатого апреля было объявлено о прекращении боевых действий в Ливанской Республике сроком на десять дней. Приветствуем достигнутую договоренность о перемирии, которая позволила остановить кровопролитие. Надеемся, что режим прекращения огня будет строго соблюдаться, что позволит создать условия для устойчивой деэскалации в Ливане и выправления там стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации", - следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.