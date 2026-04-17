- Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают решение Словакии блокировать новые европейские санкции против России.
- Словакия требует гарантий о возобновлении работы нефтепровода "Дружба".
- Среди комментаторов есть мнение, что Братислава поступает правильно, а ЕС должен поддерживать Россию, а не выступать против нее.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают решение Словакии блокировать новые европейские санкции против России до получения гарантий о возобновлении работы нефтепровода "Дружба".
"Все, кто выступает за территориальные уступки со стороны Украины и прекращение войны, благодарят Словакию", — написал один комментатор.
"Не каждая страна настолько глупа, чтобы отказаться от жизненно важных источников энергии ради Украины", — высказался другой.
"Нам, немецким налогоплательщикам, остается лишь надеяться, что Словакия и Чехия останутся непоколебимы. Венгрия скоро к ним присоединится! К сожалению, мы не можем рассчитывать на Фридриха Мерца, его поддержку или солидарность с жителями Германии. Он чувствует себя обязанным прежде всего Украине", — отметил третий.
"Думаю, нам следует постепенно начать сосредотачиваться на важных вещах: Ормузский пролив имеет значение, Украина — нет", — поделился мнением еще один пользователь.
Словацкое издание Denník N со ссылкой на главу МИД республики Юрая Бланара 16 апреля сообщило, что Братислава готова блокировать новые европейские санкции против России, пока не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба", прокачку по которому остановил Киев.
В конце марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против России, если в вопросе нефти она будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.