- В России приняли в первом чтении законопроект о защите арестованных россиян за границей силами армии.
- Читатели Daily Mail по-разному отреагировали на эту новость: некоторые поддержали решение Москвы, другие, испугавшись, предложили Британии выйти из НАТО.
- Среди комментариев читателей есть как серьезные рассуждения, так и насмешливые высказывания.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на новость о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта о защите арестованных россиян за границей силами армии.
"Не волнуйтесь, у Кира Стармера есть план. Он готов спрятаться в своем бункере", — насмешливо отметил третий.
"Кажется, действия России разумны, учитывая, что мы ведет прокси-войну против нее", — резюмировали читатели.
Госдума 14 апреля приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом. Цель законопроекта — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств.
В пояснительной записке отмечается, что президент Владимир Путин принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, западное правосудие фактически превратилось в инструмент репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм, грубое вмешательство в дела суверенных государств и незаконное преследование людей, добавил он.