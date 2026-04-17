Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 17.04.2026 (обновлено: 16:38 17.04.2026)

"Готовила годами". В Британии запаниковали после нового решения России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВС России
Перейти в медиабанк
ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России приняли в первом чтении законопроект о защите арестованных россиян за границей силами армии.
  • Читатели Daily Mail по-разному отреагировали на эту новость: некоторые поддержали решение Москвы, другие, испугавшись, предложили Британии выйти из НАТО.
  • Среди комментариев читателей есть как серьезные рассуждения, так и насмешливые высказывания.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на новость о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта о защите арестованных россиян за границей силами армии.
"Европейская элита годами готовила эту войну с Россией. Решение Москвы — единственный способ исправить тот хаос, в котором мир оказался из-за жадности и некомпетентности Европы", — высказался комментатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Просто отлично. Нам нужно выйти из НАТО, чтобы нас не втягивали в войну в Европе. Они не были рядом с нами. Почему мы должны быть рядом с ними?" — поинтересовался другой.
"Не волнуйтесь, у Кира Стармера есть план. Он готов спрятаться в своем бункере", — насмешливо отметил третий.
"Кажется, действия России разумны, учитывая, что мы ведет прокси-войну против нее", — резюмировали читатели.
Госдума 14 апреля приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом. Цель законопроекта — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств.
В пояснительной записке отмечается, что президент Владимир Путин принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, западное правосудие фактически превратилось в инструмент репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм, грубое вмешательство в дела суверенных государств и незаконное преследование людей, добавил он.
В миреРоссияМоскваЕвропаКир СтармерВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала