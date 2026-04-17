Росавиация оценила возможность запрета пауэрбанков в самолетах - РИА Новости, 17.04.2026
10:41 17.04.2026 (обновлено: 10:43 17.04.2026)
Росавиация оценила возможность запрета пауэрбанков в самолетах

Росавиация не видит оснований для полного запрета пауэрбанков в самолетах

Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
  • Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков в самолетах на сегодняшний день нет.
  • Ограничения на провоз пауэрбанков регламентируются международными требованиями и правилами авиакомпаний.
  • Комиссия Уральского МТУ Росавиации рекомендовала Минтрансу запретить применение пауэрбанков во время полетов, но это носит рекомендательный характер.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков в самолётах на сегодняшний день нет, сейчас правила перевозки внешних аккумуляторов регулируются международными требованиями и правилами авиакомпаний, сообщила Росавиация.
Ранее в пятницу газета "Известия" со ссылкой на отчет комиссии Уральского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации сообщили, что ведомство рекомендовало Минтрансу запретить применение пауэрбанков во время полетов.
"Мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет. Ограничения на провоз таких устройств уже существуют – регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний", - говорится в сообщении Росавиации.
