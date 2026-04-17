При атаке ВСУ в Курской области ранен ребенок

КУРСК, 17 апр – РИА Новости. Ранения и травмы получил 12-летний ребенок в результате атак ВСУ по Беловскому району Курской области, его доставили в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак в селе Мокрушино Беловского района ранение получил 12-летний ребёнок. У него минно-взрывная травма нижней трети левого бедра и левой голени. Он доставлен в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает", – сообщил Хинштейн на платформе Max.
