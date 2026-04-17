Пентагон хочет почти вчетверо увеличить закупки ракет AMRAAM - РИА Новости, 17.04.2026
03:21 17.04.2026
Пентагон хочет почти вчетверо увеличить закупки ракет AMRAAM

Пентагон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон запросил 2,87 миллиарда долларов на закупку 1811 ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на 2027 финансовый год.
  • Из них 1317 ракет планируется закупить для ВВС США на 2,06 миллиарда долларов, а 494 ракеты — для военно-морских сил на 804,3 миллиона долларов.
  • В 2026 финансовом году совокупный запрос ВВС и ВМС составлял 751 миллион долларов на 464 ракеты.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пентагон запросил 2,87 миллиарда долларов на закупку 1811 ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM на 2027 финансовый год, что в 3,8 раза больше текущего показателя, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
Новый запрос предусматривает закупку 1317 ракет для ВВС США на 2,06 миллиарда долларов и 494 ракеты для военно-морских сил на 804,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости.
В 2026 финансовом году совокупный запрос ВВС и ВМС составлял лишь 751 миллион долларов на 464 ракеты.
Американское оружие для Киева закупают европейские страны в рамках инициативы PURL, созданной США и НАТО, поскольку администрация президента США Дональда Трампа не оказывает Украине прямой военной помощи.
