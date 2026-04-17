В Пулково ввели временные ограничения

- В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения на использование воздушного пространства.
- Рейсы обслуживаются по согласованию.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве "Пулково", аэропорт обслуживает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
