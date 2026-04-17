В Минобороны рассказали об использовании прожекторов против гитлеровцев

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство обороны России рассекретило документы Центрального архива МО РФ, из которых следует, что советские солдаты использовали обычные прожектора для психологического воздействия на немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны, документы опубликованы на сайте интернет-проекта МО РФ.
Российское военное ведомство подготовило специальный цифровой проект про подвиги "третьего фронта", который наравне с линией боевого соприкосновения и тылом в годы Великой Отечественной Войны выполнял важнейшие задачи для приближения Победы, занимаясь сплочением многонационального советского народа и деморализацией фашистов. Частью этого проекта являются рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, которые рассказывают о целях и задачах советских пропагандистов и агитаторов, а также описывают подвиги, которые совершили участники информационной войны в годы противостояния с гитлеровской Германией.
"Одним из самых необычных технических решений, применявшихся советской пропагандой, стала попытка проецировать агитационные лозунги прямо на небо с помощью прожекторов. Этот метод позволял воздействовать на психику врага без риска для агитаторов, причем текст одновременно видели сотни солдат с обеих сторон фронта", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Российское военное ведомство добавило, что в донесении политуправления Юго-Западного фронта от 29 апреля 1942 года сохранилось информация об этом эксперименте.
"Доношу, что с первой половины апреля 7-й отдел ПУ ЮЗФ привлек местных ученых-преподавателей ВГУ и военных специалистов-прожектористов к постановке опыта по применению светолучей прожектора для проектирования на открытом воздухе на облаках лозунгов", - говорится в донесении времен Великой Отечественной войны, опубликованном Минобороны РФ.
Целью такого метода было расширение применения наглядной агитации среди немецких войск. Несколько опытов, проведенных в лабораторных условиях в Воронежском государственном университете, дали положительные результаты, следует из донесения, опубликованного оборонным ведомством РФ.
"С помощью небольшого прожектора, небольшой линзы, отражателя и пластинки с лозунгом удалось в темноте на расстоянии 60-70 метров спроектировать на стене лозунг: "Долой Гитлера"… Лозунг "Смерть Гитлеру" ясно был виден на облаках, служивших экраном. Его можно было видеть на расстоянии километра и больше", - говорится в опубликованном документе.