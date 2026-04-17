В Минобороны рассказали об использовании прожекторов против гитлеровцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство обороны России рассекретило документы, из которых следует, что советские солдаты использовали прожектора для психологического воздействия на немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Одним из методов воздействия была проекция агитационных лозунгов на небо с помощью прожекторов.

В донесении политуправления Юго-Западного фронта от 29 апреля 1942 года сохранилась информация об эксперименте по применению светолучей прожектора для проектирования лозунгов на облаках.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство обороны России рассекретило документы Центрального архива МО РФ, из которых следует, что советские солдаты использовали обычные прожектора для психологического воздействия на немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны, документы опубликованы на сайте интернет-проекта МО РФ.

Российское военное ведомство подготовило специальный цифровой проект про подвиги "третьего фронта", который наравне с линией боевого соприкосновения и тылом в годы Великой Отечественной Войны выполнял важнейшие задачи для приближения Победы, занимаясь сплочением многонационального советского народа и деморализацией фашистов. Частью этого проекта являются рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, которые рассказывают о целях и задачах советских пропагандистов и агитаторов, а также описывают подвиги, которые совершили участники информационной войны в годы противостояния с гитлеровской Германией

"Одним из самых необычных технических решений, применявшихся советской пропагандой, стала попытка проецировать агитационные лозунги прямо на небо с помощью прожекторов. Этот метод позволял воздействовать на психику врага без риска для агитаторов, причем текст одновременно видели сотни солдат с обеих сторон фронта", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.

Российское военное ведомство добавило, что в донесении политуправления Юго-Западного фронта от 29 апреля 1942 года сохранилось информация об этом эксперименте.

"Доношу, что с первой половины апреля 7-й отдел ПУ ЮЗФ привлек местных ученых-преподавателей ВГУ и военных специалистов-прожектористов к постановке опыта по применению светолучей прожектора для проектирования на открытом воздухе на облаках лозунгов", - говорится в донесении времен Великой Отечественной войны, опубликованном Минобороны РФ.

Целью такого метода было расширение применения наглядной агитации среди немецких войск. Несколько опытов, проведенных в лабораторных условиях в Воронежском государственном университете, дали положительные результаты, следует из донесения, опубликованного оборонным ведомством РФ