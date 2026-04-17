В Ормузский пролив направляются более 30 коммерческих судов

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Свыше 30 коммерческих судов сейчас следуют в направлении Ормузского пролива, 23 судна - со стороны Персидского залива, еще восемь - со стороны Оманского залива, выяснило РИА Новости на основе данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Так, сейчас 23 судна, преимущественно сухогрузы, идут в сторону Ормузского пролива из Персидского залива. С противоположной стороны - из Оманского залива - следуют восемь судов, шесть из которых нефтяные танкеры.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана также рассказало, что согласно "новому порядку" судоходства в акватории пролива гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту.