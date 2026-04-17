Иран разрешил проход через Ормузский пролив только гражданским судам

ТЕГЕРАН, 17 апр - РИА Новости. Проход через Ормузский пролив разрешен только невоенным судам при взаимодействии с иранскими военными, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие.
"Через Ормузский пролив могут передвигаться только невоенные суда по определенным маршрутам и с разрешения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана", - сообщил, в свою очередь, вещатель.