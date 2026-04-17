Рейтинг@Mail.ru
Иран разрешил проход через Ормузский пролив только гражданским судам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 17.04.2026 (обновлено: 17:04 17.04.2026)
Иран разрешил проход через Ормузский пролив только гражданским судам

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран разрешил проход через Ормузский пролив только невоенным судам.
  • Они могут передвигаться через пролив только по определенным маршрутам и с разрешения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.
ТЕГЕРАН, 17 апр - РИА Новости. Проход через Ормузский пролив разрешен только невоенным судам при взаимодействии с иранскими военными, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие.
«
"Через Ормузский пролив могут передвигаться только невоенные суда по определенным маршрутам и с разрешения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана", - сообщил, в свою очередь, вещатель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Вчера, 08:00
 
В миреИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаЛиванДональд ТрампАббас АракчиКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала