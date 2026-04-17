Во Владикавказе начали проверку после гибели сотрудника коммунальных служб

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура организовала проверку после гибели сотрудника коммунальных служб в результате взрыва во Владикавказе.

Отмечается, что ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре республики.

НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после гибели сотрудника коммунальных служб в результате взрыва во Владикавказе, сообщили в надзорном ведомстве Северной Осетии.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил утром в пятницу, что работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе , произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров, на месте происшествия работают правоохранители. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что взрыв произошел в том же районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой.

"Прокуратура Промышленного района Владикавказа организовала проверку в связи с гибелью сотрудника коммунальных служб при выполнении работ по уборке территории по улице Интернациональная. Правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре республики.

Региональное СУСК РФ сообщило, что на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.