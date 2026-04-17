Во Владикавказе начали проверку после гибели сотрудника коммунальных служб

НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после гибели сотрудника коммунальных служб в результате взрыва во Владикавказе, сообщили в надзорном ведомстве Северной Осетии.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил утром в пятницу, что работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе, произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров, на месте происшествия работают правоохранители. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что взрыв произошел в том же районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой.
"Прокуратура Промышленного района Владикавказа организовала проверку в связи с гибелью сотрудника коммунальных служб при выполнении работ по уборке территории по улице Интернациональная. Правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Региональное СУСК РФ сообщило, что на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.
Неделю назад, 10 апреля, в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. Под обломками нашли тела двоих погибших, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Позже в больнице скончался еще один пострадавший. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были арестованы собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва был введен режим ЧС.