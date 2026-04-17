Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о предельном сроке давности по приватизационным сделкам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 17.04.2026
В ГД внесли проект о предельном сроке давности по приватизационным сделкам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении 10 годами срока исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества.
  • Законопроект разработан Минэкономразвития во исполнение поручения президента РФ для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.
  • Предусмотрено применение установленных Гражданским кодексом сроков исковой давности: 3 года с момента выявления нарушения, но не более 10 лет со дня выбытия имущества.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении 10 годами срока исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества, следует из ее базы данных.
Документ разработан Минэкономразвития во исполнение поручения президента РФ в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.
Судебная практика сейчас сложилась таким образом, что сроки исковой давности не применяются при изъятии имущества, приватизированного 15-30 лет назад, поясняло Минэкономразвития. Это, по мнению министерства, оказывает существенное давление на поведение инвесторов, поскольку формирует неопределенность критериев законности приобретаемого имущества.
Как отмечается на сайте Минэкономразвития, речь не только о крупном бизнесе. В начале 1990-х годов было приватизировано более 110 тысяч государственных предприятий, из них 80 тысяч – малые и средние компании, работающие в том числе в сфере торговли, общественного питания или услуг. Сегодня, в том числе на основе этих активов, работают более 6,8 миллиона МСП, а их вклад в ВВП превышает 21%, указывает ведомство.
Законопроект предусматривает, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления: 3 года с момента выявления нарушения. Но предельный срок давности в любом случае не должен превышать 10 лет со дня выбытия имущества.
Это станет позитивным сигналом для предпринимателей, которые добросовестно развивали и инвестировали в предприятия и коллективы долгие годы, и внесет определенность для инвесторов, считает Минэкономразвития.
При этом законопроект "не затронет процессы изъятия имущества по антикоррупционным и противоэкстремистким искам", отмечает министерство.
РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала