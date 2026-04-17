В ГД внесли проект о предельном сроке давности по приватизационным сделкам

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении 10 годами срока исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества.

Законопроект разработан Минэкономразвития во исполнение поручения президента РФ для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

Предусмотрено применение установленных Гражданским кодексом сроков исковой давности: 3 года с момента выявления нарушения, но не более 10 лет со дня выбытия имущества.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении 10 годами срока исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества, следует из ее базы данных.

Документ разработан Минэкономразвития во исполнение поручения президента РФ в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

Судебная практика сейчас сложилась таким образом, что сроки исковой давности не применяются при изъятии имущества, приватизированного 15-30 лет назад, поясняло Минэкономразвития. Это, по мнению министерства, оказывает существенное давление на поведение инвесторов, поскольку формирует неопределенность критериев законности приобретаемого имущества.

Как отмечается на сайте Минэкономразвития, речь не только о крупном бизнесе. В начале 1990-х годов было приватизировано более 110 тысяч государственных предприятий, из них 80 тысяч – малые и средние компании, работающие в том числе в сфере торговли, общественного питания или услуг. Сегодня, в том числе на основе этих активов, работают более 6,8 миллиона МСП, а их вклад в ВВП превышает 21%, указывает ведомство.

Законопроект предусматривает, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления: 3 года с момента выявления нарушения. Но предельный срок давности в любом случае не должен превышать 10 лет со дня выбытия имущества.

Это станет позитивным сигналом для предпринимателей, которые добросовестно развивали и инвестировали в предприятия и коллективы долгие годы, и внесет определенность для инвесторов, считает Минэкономразвития.