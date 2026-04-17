Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 17.04.2026
Приложение ЕС для проверки возраста можно взломать за две минуты, пишут СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое европейское приложение для проверки возраста в интернете можно взломать и обойти за две минуты.
  • Консультант по кибербезопасности считает, что это приложение станет катализатором масштабного взлома.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новое европейское приложение для проверки возраста в интернете можно взломать и обойти за две минуты, сообщает портал CyberNews со ссылкой на консультанта по вопросам кибербезопасности Пола Мура.
Ранее ЕС представил новое приложение для проверки возраста, разработанное для того, чтобы пользователи могли подтвердить свой возраст онлайн, не передавая личные данные платформам, что устраняет необходимость сбора сайтами конфиденциальной информации. Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила техническую готовность приложения к работе.
"Недавно представленное в Европе приложение для проверки возраста уже подверглось критике после того, как исследователь в области безопасности заявил, что обошел его защиту менее чем за 2 минуты", - пишет портал.
Отмечается, что, по словам Мура, этот продукт рано или поздно станет катализатором масштабного взлома, и это "лишь вопрос времени".
В миреЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала