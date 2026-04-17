Приложение ЕС для проверки возраста можно взломать за две минуты, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новое европейское приложение для проверки возраста в интернете можно взломать и обойти за две минуты.
- Консультант по кибербезопасности считает, что это приложение станет катализатором масштабного взлома.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новое европейское приложение для проверки возраста в интернете можно взломать и обойти за две минуты, сообщает портал CyberNews со ссылкой на консультанта по вопросам кибербезопасности Пола Мура.
Ранее ЕС представил новое приложение для проверки возраста, разработанное для того, чтобы пользователи могли подтвердить свой возраст онлайн, не передавая личные данные платформам, что устраняет необходимость сбора сайтами конфиденциальной информации. Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила техническую готовность приложения к работе.
"Недавно представленное в Европе приложение для проверки возраста уже подверглось критике после того, как исследователь в области безопасности заявил, что обошел его защиту менее чем за 2 минуты", - пишет портал.
Отмечается, что, по словам Мура, этот продукт рано или поздно станет катализатором масштабного взлома, и это "лишь вопрос времени".
