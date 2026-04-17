МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству БПЛА, пишет Sohu.
«
"Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет", — говорится в публикации.
В статье предполагается, что подобные заявления подрывают моральный дух Запада и заставляют его быть более осторожным в отношении Москвы.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.