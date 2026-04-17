Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло после предупреждения Медведева Европе - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 17.04.2026 (обновлено: 15:41 17.04.2026)
СМИ рассказали, что произошло после предупреждения Медведева Европе

Sohu: предупреждение Медведева Европе шокировало весь мир

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев предупредил Европу насчет расположенных на территориях ее стран украинских предприятий по производству БПЛА.
  • По мнению Sohu, такие заявления могут подрывать моральный дух Запада и заставлять его быть более осторожным в отношении Москвы.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству БПЛА, пишет Sohu.
"Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет", — говорится в публикации.
В статье предполагается, что подобные заявления подрывают моральный дух Запада и заставляют его быть более осторожным в отношении Москвы.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
РоссияЕвропаМоскваДмитрий МедведевВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала