Тюмень планирует отпраздновать День Победы шествиями и салютом

ТЮМЕНЬ, 17 апр - РИА Новости. Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!", шествие "Бессмертного полка" будут организованы в День Победы в Тюмени, завершится праздник салютом, сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона уточнил, что план праздничных мероприятий был утвержден на оргкомитете по подготовке к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.