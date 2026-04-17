Тюмень планирует отпраздновать День Победы шествиями и салютом
20:55 17.04.2026
Тюмень планирует отпраздновать День Победы шествиями и салютом

День Победы в Тюмени отметят парадом и шествием "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Александр ГальперинАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Акция "Бессмертный полк". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День Победы в Тюмени организуют торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и шествие "Бессмертного полка".
  • Праздник завершится салютом.
  • В праздничные дни полиция, Росгвардия и подразделения МЧС России будут нести службу в усиленном режиме.
ТЮМЕНЬ, 17 апр - РИА Новости. Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!", шествие "Бессмертного полка" будут организованы в День Победы в Тюмени, завершится праздник салютом, сообщил губернатор Александр Моор.
Глава региона уточнил, что план праздничных мероприятий был утвержден на оргкомитете по подготовке к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"День Победы в Тюмени встретим торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!". Важный для каждого жителя области "Бессмертный полк" также состоится в привычном формате, а вечером запланирован салют", - рассказал Моор в канале на платформе Мах.
Губернатор отметил, что в праздничные дни будут предприняты необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей области: полиция, Росгвардия, подразделения МЧС России будут нести службу в усиленном режиме.
ОбществоТюменьРоссияАлександр МоорФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
