Минприроды опровергло данные о новых правилах добычи краснокнижных животных

Краткий пересказ от РИА ИИ В России не менялись правила добычи животных из Красной книги, сообщили в Минприроды.

Юрлица и индивидуальные предприниматели могут подать заявки, но их статус не станет основанием для выдачи разрешения на охоту на таких животных.

За незаконную добычу, хранение, приобретение и продажу краснокнижных зверей можно получить до девяти лет лишения свободы.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России не изменились правила добычи животных из Красной книги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.

Ранее в Сети появились публикации о том, что запрет на охоту на таких зверей якобы сняли, а перечень оснований для их добычи расширили. Утверждается, что это связано с изменениями, внесенными в проект постановления правительства от 1997 года.

"В законодательстве закреплены исключительные случаи добычи краснокнижных животных. Среди них — сохранение популяций, угроза распространения болезней для сельскохозяйственных животных, угроза для жизни человека, мониторинг состояния популяции", — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что юрлица и индивидуальные предприниматели могут подать заявки, но их статус не станет основанием для выдачи разрешения.

"О коммерческом использовании добытых краснокнижных животных не может быть и речи", — подчеркнули в министерстве.