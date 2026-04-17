Минприроды опровергло данные о новых правилах добычи краснокнижных животных
06:11 17.04.2026 (обновлено: 17:20 17.04.2026)
Минприроды опровергло данные о новых правилах добычи краснокнижных животных

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамка снежного барса
Самка снежного барса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России не менялись правила добычи животных из Красной книги, сообщили в Минприроды.
  • Юрлица и индивидуальные предприниматели могут подать заявки, но их статус не станет основанием для выдачи разрешения на охоту на таких животных.
  • За незаконную добычу, хранение, приобретение и продажу краснокнижных зверей можно получить до девяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России не изменились правила добычи животных из Красной книги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в Сети появились публикации о том, что запрет на охоту на таких зверей якобы сняли, а перечень оснований для их добычи расширили. Утверждается, что это связано с изменениями, внесенными в проект постановления правительства от 1997 года.
Горал, снятый на видео в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Горал, занесенный в Красную книгу, попал на камеру в Приморье
14 апреля, 09:09
законодательстве закреплены исключительные случаи добычи краснокнижных животных. Среди них — сохранение популяций, угроза распространения болезней для сельскохозяйственных животных, угроза для жизни человека, мониторинг состояния популяции", — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что юрлица и индивидуальные предприниматели могут подать заявки, но их статус не станет основанием для выдачи разрешения.
"О коммерческом использовании добытых краснокнижных животных не может быть и речи", — подчеркнули в министерстве.
В Минприроды напомнили, что за незаконную добычу, хранение, перевозку, содержание, приобретение и продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения зверей, занесенных в Красную книгу, можно получить до девяти лет лишения свободы.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В ГД предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги
26 июля 2025, 03:27
 
