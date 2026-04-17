Минприроды опровергло данные о новых правилах добычи краснокнижных животных

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России не изменились правила добычи животных из Красной книги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в Сети появились публикации о том, что запрет на охоту на таких зверей якобы сняли, а перечень оснований для их добычи расширили. Утверждается, что это связано с изменениями, внесенными в проект постановления правительства от 1997 года.
"В законодательстве закреплены исключительные случаи добычи краснокнижных животных. Среди них — сохранение популяций, угроза распространения болезней для сельскохозяйственных животных, угроза для жизни человека, мониторинг состояния популяции", — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что юрлица и индивидуальные предприниматели могут подать заявки, но их статус не станет основанием для выдачи разрешения.
"О коммерческом использовании добытых краснокнижных животных не может быть и речи", — подчеркнули в министерстве.
В Минприроды напомнили, что за незаконную добычу, хранение, перевозку, содержание, приобретение и продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения зверей, занесенных в Красную книгу, можно получить до девяти лет лишения свободы.
