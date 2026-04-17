В США произошел пожар на атомном авианосце

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пожар произошел во вторник в США на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower во время планового технического обслуживания, три моряка пострадали, сообщает Институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.

« "На авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) на этой неделе произошел пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния", — говорится в публикации.

По словам представителя ВМС, экипаж корабля и персонал верфи незамедлительно локализовали и потушили пожар. В результате инцидента пострадали три моряка.