В США произошел пожар на атомном авианосце - РИА Новости, 17.04.2026
08:24 17.04.2026 (обновлено: 16:52 17.04.2026)
В США произошел пожар на атомном авианосце

В США при пожаре на атомном авианосце пострадали три моряка

© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin NavalАмериканский авианосец "Эйзенхауэр"
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin Naval
Американский авианосец "Эйзенхауэр". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В США на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошел пожар во время планового технического обслуживания, три моряка пострадали.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пожар произошел во вторник в США на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower во время планового технического обслуживания, три моряка пострадали, сообщает Институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.
"На авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) на этой неделе произошел пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния", — говорится в публикации.

По словам представителя ВМС, экипаж корабля и персонал верфи незамедлительно локализовали и потушили пожар. В результате инцидента пострадали три моряка.
Отмечается, что экипаж корабля оказал пострадавшим медицинскую помощь, после чего они вернулись к исполнению своих обязанностей.
Американский авианосец Джеральд Р. Форд у берегов острова Крит
Bloomberg сообщило о серьезных проблемах авианосца "Джеральд Р. Форд"
25 марта, 09:54
 
