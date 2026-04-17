В США произошел пожар на атомном авианосце

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пожар произошел во вторник в США на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower во время планового технического обслуживания, три моряка пострадали, сообщает Институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.
По словам представителя ВМС, экипаж корабля и персонал верфи незамедлительно локализовали и потушили пожар. В результате инцидента пострадали три моряка.
Отмечается, что экипаж корабля оказал пострадавшим медицинскую помощь, после чего они вернулись к исполнению своих обязанностей.