11:49 17.04.2026
Посольство России прокомментировало договор Нидерландов с Украиной по БПЛА

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Украинский военный во время запуска беспилотника
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды и Украина подписали договор о совместном производстве беспилотников.
  • Гаага выделила на это 248 миллионов евро.
  • Посольство России назвало договоренность шагом в сторону военной эскалации.
ГААГА, 17 апр - РИА Новости. Договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве беспилотников является еще одним шагом нидерландских властей в сторону военной эскалации, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
В четверг премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Владимир Зеленский подписали договор о совместном производстве беспилотников. Кроме того, власти Нидерландов сообщили о выделении 248 миллионов евро на производство дронов для Киева.
"Мы это видим, фиксируем и соответствующим образом ориентируем Москву о настроениях и планах официальной Гааги. Безусловно, договоренности нынешних голландских властей с киевской хунтой о совместном производстве боевых дронов – еще один шаг Нидерландов в сторону военной эскалации, которая не может продолжаться бесконечно", - заявили в посольстве.
Как отметили в дипмиссии, ничего нового или удивительного в этом решении Гааги нет, так как каждое последующее правительство в Нидерландах проводит все более милитаристскую политику, "день за днем повышая градус своих русофобских высказываний и действий".
В среду министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве двух типов беспилотников: разведывательных и ударных.
Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу Минобороны РФ, в Нидерландах, в городе Хенгело, находятся два филиала компании Destinus.
