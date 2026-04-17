Посольство России прокомментировало договор Нидерландов с Украиной по БПЛА

ГААГА, 17 апр - РИА Новости. Договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве беспилотников является еще одним шагом нидерландских властей в сторону военной эскалации, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

Как отметили в дипмиссии, ничего нового или удивительного в этом решении Гааги нет, так как каждое последующее правительство в Нидерландах проводит все более милитаристскую политику, "день за днем повышая градус своих русофобских высказываний и действий".