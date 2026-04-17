Попова поручила обеспечить строгий контроль за детским туризмом

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила информировать население и обеспечить строгий контроль за детским туризмом в России, сообщило ведомство в своем канале на платформе Max.
"Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила информировать население и обеспечить строгий контроль за детским туризмом, в том числе организацией питания и рисками, связанными с водной средой", - говорится в сообщении.
В части профилактики холеры обращено внимание на выявление людей с подозрением на данную инфекцию и мониторинг циркуляции холерных вибрионов. В преддверии летнего туристического сезона Роспотребнадзором также проводится анализ санитарно-эпидемиологической ситуации и прогнозируемых рисков.
