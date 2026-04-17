Раненный в Оренбуржье полицейский погиб в день своего рождения

Погибшему полицейскому было 28 лет, он начал служить в полиции в августе 2021 года и оставил после себя 4-летнего сына.

УФА, 17 апр - РИА Новости. Полицейский Никита Гнусин, которого ранил при задержании мужчина в Оренбуржье, погиб в день своего рождения, 16 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте. Пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы, ведутся поиски подозреваемого.

Управление МВД по Оренбургской области в своём Telegram-канале опубликовало соболезнования от коллектива.

"Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России "Орское" старшего лейтенанта полиции Никиты Дмитриевича Гнусина", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что погибшему правоохранителю было 28 лет, он родился 16 апреля 1998 года в городе Новотроицк . Гнусин начал служить в полиции в августе 2021 года. Он работал участковым уполномоченным полиции, а затем оперативником.