Раненный в Оренбуржье полицейский погиб в день своего рождения

УФА, 17 апр - РИА Новости. Полицейский Никита Гнусин, которого ранил при задержании мужчина в Оренбуржье, погиб в день своего рождения, 16 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте. Пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы, ведутся поиски подозреваемого.
Управление МВД по Оренбургской области в своём Telegram-канале опубликовало соболезнования от коллектива.
"Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России "Орское" старшего лейтенанта полиции Никиты Дмитриевича Гнусина", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что погибшему правоохранителю было 28 лет, он родился 16 апреля 1998 года в городе Новотроицк. Гнусин начал служить в полиции в августе 2021 года. Он работал участковым уполномоченным полиции, а затем оперативником.
"У старшего лейтенанта полиции Гнусина Никиты Дмитриевича остался 4-летний сын. Родным и близким Никиты сил, мужества и стойкости в этот тяжёлый час. Вечная память", - следует из сообщения.