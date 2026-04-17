Раненный в Оренбуржье полицейский погиб в день своего рождения

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 17.04.2026 (обновлено: 10:14 17.04.2026)
Раненный в Оренбуржье полицейский Гнусин погиб в день своего рождения

Убитый в Оренбуржье полицейский Никита Гнусин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейский Никита Гнусин, раненный при задержании мужчины в Оренбуржье, погиб в день своего рождения, 16 апреля.
  • При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте.
  • Погибшему полицейскому было 28 лет, он начал служить в полиции в августе 2021 года и оставил после себя 4-летнего сына.
УФА, 17 апр - РИА Новости. Полицейский Никита Гнусин, которого ранил при задержании мужчина в Оренбуржье, погиб в день своего рождения, 16 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте. Пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы, ведутся поиски подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Сбежавший из части военный после задержания убил конвоира
Вчера, 00:17
Управление МВД по Оренбургской области в своём Telegram-канале опубликовало соболезнования от коллектива.
"Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России "Орское" старшего лейтенанта полиции Никиты Дмитриевича Гнусина", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что погибшему правоохранителю было 28 лет, он родился 16 апреля 1998 года в городе Новотроицк. Гнусин начал служить в полиции в августе 2021 года. Он работал участковым уполномоченным полиции, а затем оперативником.
"У старшего лейтенанта полиции Гнусина Никиты Дмитриевича остался 4-летний сын. Родным и близким Никиты сил, мужества и стойкости в этот тяжёлый час. Вечная память", - следует из сообщения.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
На Урале мужчину, убившего младенца за плач, приговорили к 15 годам
14 апреля, 14:19
 
ПроисшествияОренбургская областьНовотроицкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала