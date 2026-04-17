Оренбургский губернатор рассказал о состоянии пострадавших полицейских

УФА, 17 апр - РИА Новости. Состояние двух раненых полицейских в Оренбуржье улучшилось, третьего перевезли в областной центр, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.
"Состояние двух полицейских, пострадавших вчера в Аккермановке, улучшилось. Третьего пришлось перевезти в областной центр для оказания дополнительной помощи", - написал губернатор.
Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
"Связались с семьёй погибшего. Старший лейтенант погиб в свой день рождения", - сообщил Солнцев.