Оренбургский губернатор рассказал о состоянии пострадавших полицейских
08:16 17.04.2026 (обновлено: 08:22 17.04.2026)
Оренбургский губернатор рассказал о состоянии пострадавших полицейских

Состояние двух пострадавших в Оренбуржье полицейских улучшилось

© РИА Новости / Александр Вильф
Сотрудник полиции России
Сотрудник полиции России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние двух полицейских, раненных в Аккермановке, улучшилось.
  • Третьего пострадавшего перевезли в областной центр для оказания дополнительной помощи.
УФА, 17 апр - РИА Новости. Состояние двух раненых полицейских в Оренбуржье улучшилось, третьего перевезли в областной центр, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.
"Состояние двух полицейских, пострадавших вчера в Аккермановке, улучшилось. Третьего пришлось перевезти в областной центр для оказания дополнительной помощи", - написал губернатор.
Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
"Связались с семьёй погибшего. Старший лейтенант погиб в свой день рождения", - сообщил Солнцев.
