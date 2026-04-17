Рейтинг@Mail.ru
Пашинян обозвал сторонников оппозиционных партий
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 17.04.2026
Пашинян обозвал сторонников оппозиционных партий

Пашинян сравнил потенциальных избирателей оппозиции с бестолковой толпой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян сравнил потенциальных избирателей оппозиционных партий с бестолковой толпой, используя армянское выражение "шун у шангял" ("собаки и волки").
  • Пашинян заявил, что допустить мысль о прохождении некоторых этих партий в парламент — значит проявить неуважение к стране.
  • Заявление вызвало негативную реакцию в соцсетях.
ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозвал потенциальных избирателей оппозиционных партий, сравнив их с бестолковой толпой.
Армянское идиоматическое выражение "шун у шангял" (собаки и волки) означает "кто попало", "бестолковая толпа".
"Простите, тысячу раз простите. Если я сейчас скажу: знаете, что может так случиться, что "Сильная Армения" (предпринимателя Самвела Карапетяна - ред.), блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна - ред.), партия "Процветающая Армения" (предпринимателя Гагика Царукяна - ред.) пройдут в парламент — это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько "собак и волков", что они могут проголосовать за них", - заявил Пашинян в парламенте.
Он добавил, что допустить такую мысль - значит проявить неуважение к стране.
Это заявление Пашиняна вызвало негативную реакцию в соцсетях.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Пашинян в прямом эфире загадал странную загадку
23 марта, 10:45
 
В миреАрменияНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПроцветающая Армения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала