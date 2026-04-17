Пашинян обозвал сторонников оппозиционных партий

ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозвал потенциальных избирателей оппозиционных партий, сравнив их с бестолковой толпой.
Армянское идиоматическое выражение "шун у шангял" (собаки и волки) означает "кто попало", "бестолковая толпа".
"Простите, тысячу раз простите. Если я сейчас скажу: знаете, что может так случиться, что "Сильная Армения" (предпринимателя Самвела Карапетяна - ред.), блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна - ред.), партия "Процветающая Армения" (предпринимателя Гагика Царукяна - ред.) пройдут в парламент — это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько "собак и волков", что они могут проголосовать за них", - заявил Пашинян в парламенте.
Он добавил, что допустить такую мысль - значит проявить неуважение к стране.
Это заявление Пашиняна вызвало негативную реакцию в соцсетях.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
23 марта, 10:45