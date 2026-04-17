Politico: администрация Трампа ждет Иран на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что команда Ирана по футболу приедет в США на чемпионат мира (ЧМ), сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
О том, что американские чиновники планируют участие Ирана, несмотря на геополитическую напряженность, изданию заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке ЧМ-2026 Эндрю Джулиани.
Джулиани рассказал, что команда Ирана должна прибыть в США к 10 июня для тренировок в своем лагере в городе Тусон в штате Аризона. После этого они должны переехать в Лос-Анджелес для участия в матчах против Новой Зеландии и Бельгии, а затем – в Сиэтл, где встретятся с командой Египта.
Кроме того, Джулиани заявил изданию, что его рабочая группа рассчитывает на товарищеский матч между Ираном и Пуэрто-Рико до начала чемпионата мира.