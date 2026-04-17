Politico: администрация Трампа ждет Иран на чемпионате мира по футболу - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
10:23 17.04.2026 (обновлено: 12:19 17.04.2026)
Politico: администрация Трампа ждет Иран на чемпионате мира по футболу

Politico: администрация Трампа ожидает команду Ирана на ЧМ по футболу в США

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 17.04.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что команда Ирана по футболу приедет в США на чемпионат мира, пишет Politico.
  • Команда Ирана должна прибыть в США к 10 июня для тренировок, а затем принять участие в матчах против Новой Зеландии, Бельгии и Египта.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что команда Ирана по футболу приедет в США на чемпионат мира (ЧМ), сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
"Администрация Трампа ожидает, что команда Ирана по футболу отправится в США на грядущий чемпионат мира", - пишет издание.
Ресепшн - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Отели в США резко снизили цены на время проведения ЧМ-2026 по футболу
15 апреля, 12:34
О том, что американские чиновники планируют участие Ирана, несмотря на геополитическую напряженность, изданию заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке ЧМ-2026 Эндрю Джулиани.
Джулиани рассказал, что команда Ирана должна прибыть в США к 10 июня для тренировок в своем лагере в городе Тусон в штате Аризона. После этого они должны переехать в Лос-Анджелес для участия в матчах против Новой Зеландии и Бельгии, а затем – в Сиэтл, где встретятся с командой Египта.
Кроме того, Джулиани заявил изданию, что его рабочая группа рассчитывает на товарищеский матч между Ираном и Пуэрто-Рико до начала чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Трампу могут запретить посещать ЧМ и ОИ из-за долга перед WADA
14 марта, 10:30
 
