В Оренбуржье ограничили въезд в четыре поселка.

УФА, 17 апр - РИА Новости. Въезд в четыре посёлка ограничили в Оренбуржье из-за поисков напавшего на полицейских, сообщает администрация города Новотроицк.

"Убедительная просьба! Ограничить своё посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли. Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. И ни в коем случае не предпринимать самостоятельных попыток задержания", - говорится в сообщении.