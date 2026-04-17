Украинских пограничников с польской границы перевели в Харьковскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
06:35 17.04.2026
Украинских пограничников с польской границы перевели в Харьковскую область

РИА Новости: 7-й погранотряд перевели с польской границы в Харьковскую область

© REUTERS / NurPhoto/Dmytro SmolienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© REUTERS / NurPhoto/Dmytro Smolienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
  • Пограничников 7-го пограничного отряда Украины перевели с польской границы на Великобурлукское направление Харьковской области.
  • Переброску пограничников объяснили тяжелыми потерями ВСУ в районе села Амбарного.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пограничников 7-го пограничного отряда Украины перевели с польской границы на Великобурлукское направление Харьковской области из-за тяжелых потерь ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Некрологи украинских националистов показали, что потери 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе села Амбарного вынудили украинское командование доукомплектовать тяжелую механизированную бригаду пограничниками из элитного львовского 7-го "пого", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что 7-й пограничный отряд Украины ранее выполнял задачи на границе с Польшей, а часть переброшенных пограничников уже уничтожена.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
