Как на самом деле погиб поэт Владимир Маяковский

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В 1930 году в комнате на Лубянском проезде раздался выстрел. В тот день советская литература потеряла Владимира Маяковского.

Настоящую причину его смерти историки не могут определить до сих пор.

Последние дни перед трагедией

Весна 1930 года была для Маяковского подлинным крахом. Его выставка "20 лет работы" прошла почти незамеченной — никто из советской верхушки не удосужился на нее прийти. Пьеса "Баня" провалилась, как и спектакль "Клоп". В литературных кругах открыто шептались: талант Маяковского себя исчерпал.

Накануне трагедии, 12 апреля, состоялось его выступление в Политехническом институте перед читателями. Из зала раздавались обидные выкрики, кто-то передал записку: "Все великие поэты кончали самоубийством. Когда же вы?".

Вечером 13 апреля Маяковский зашел в гости к писателю Валентину Катаеву. Там собралась небольшая компания: художники, журналисты, актеры и его возлюбленная, молодая актриса МХАТа Вероника Полонская.

За столом разговор принял странный оборот. Актер Борис Ливанов, известный своим остроязычием, вдруг задал тот же вопрос в лицо Маяковскому. Поэт встал и вышел из комнаты. Когда он вернулся, хозяин дома громко рассмеялся.

Последний разговор

Рано утром 14 апреля Маяковский забрал Полонскую и отвез ее к себе на Лубянку. Речь зашла о ее отношениях с актером Яншиным, с которым она прожила всего несколько месяцев. Маяковский требовал немедленного развода, даже записался в писательский кооператив, куда планировал переехать вместе с актрисой.

Девушка спешила на репетицию к Немировичу-Данченко. Когда она собралась уходить, Маяковский дал ей двадцать рублей на такси. Полонская дошла до двери, когда услышала выстрел. На груди поэта было небольшое кровавое пятно.

Странности не дают покоя

То, что произошло дальше, вызывает вопросы. Первым в квартиру прибыли не милиция и не врачи, а заместитель шефа ОГПУ Яков Агранов. Он фактически руководил осмотром, изъял пистолет и предсмертную записку.

В газетах писали об одном калибре, в протоколе — о другом, экспертиза показала третий. Предсмертная записка датирована 12 апреля — за два дня до смерти — и написана карандашом, хотя Маяковский обычно пользовался ручкой. Некоторые фразы вообще были написаны им два года назад о совсем другой женщине. Графологи подтвердили: почерк Маяковского, но в состоянии крайнего нервного напряжения.

Человек, игравший с судьбой

Но была и другая версия. Лиля Брик, женщина, которая знала Маяковского лучше всех, писала: "Он испытывал судьбу во второй раз". Маяковский любил азарт — карты, рулетку, бильярд. А первая попытка самоубийства была еще в 1916 году.

Советский поэт Владимир Владимирович Маяковский и Лиля Юрьевна Брик в Германии на курорте Норден Зее в 1922 году

Была и глубинная причина, которую позже точно назвала Марина Цветаева: "Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта. На тринадцатый поэт встал и убил человека". Он растратил гений на рекламные плакаты и двустишья про резиновые калоши.