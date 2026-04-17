Подозреваемого в нападении на полицейских в Оренбуржье ищут вертолетом

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вертолет задействовали при поисках подозреваемого в нападении на полицейских в Оренбургской области, сообщили журналистам в УМВД России по региону.
"На востоке Оренбуржья продолжают поиски подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. В мероприятиях задействован вертолет Росгвардии и другие технические средства. Поиски координируют на месте руководители регионального УМВД, также привлечены полицейские из близлежащих районов", - говорится в сообщении ведомства.