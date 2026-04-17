Подготовка к посевной кампании завершается в Подмосковье

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подготовка сельскохозяйственных предприятий к началу весенне-полевых работ подходит к концу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Старт посевной кампании в регионе запланирован на третью декаду апреля. На базе хозяйств завершается плановый смотр готовности машинно-тракторного парка, который в ближайшее время выйдет в поля.

Совместно с инспекторами Гостехнадзора сельхозтоваропроизводители проводят технический осмотр самоходной и прицепной техники, проверяя ее соответствие требованиям безопасности и готовность к сезонной нагрузке. Особое внимание уделяется техническому состоянию двигателей и ходовой части, исправности осветительных приборов, наличию необходимой эксплуатационной документации, а также укомплектованности противопожарным инвентарем и средствами первой медицинской помощи.

С механизаторами проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению техники безопасности.