Подготовка к посевной кампании завершается в Подмосковье - РИА Новости, 17.04.2026
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:41 17.04.2026
Подготовка к посевной кампании завершается в Подмосковье

Подмосковные аграрии завершают подготовку к посевной кампании

© РИА Новости / Илья Наймушин
Посевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Посевные работы. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подготовка сельскохозяйственных предприятий к началу весенне-полевых работ подходит к концу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Старт посевной кампании в регионе запланирован на третью декаду апреля. На базе хозяйств завершается плановый смотр готовности машинно-тракторного парка, который в ближайшее время выйдет в поля.
Совместно с инспекторами Гостехнадзора сельхозтоваропроизводители проводят технический осмотр самоходной и прицепной техники, проверяя ее соответствие требованиям безопасности и готовность к сезонной нагрузке. Особое внимание уделяется техническому состоянию двигателей и ходовой части, исправности осветительных приборов, наличию необходимой эксплуатационной документации, а также укомплектованности противопожарным инвентарем и средствами первой медицинской помощи.
С механизаторами проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению техники безопасности.
В предстоящем сезоне в Подмосковье планируется задействовать свыше 3,4 тысячи тракторов, более 600 сеялок, 840 плугов, более 750 культиваторов и комбинированных агрегатов.
