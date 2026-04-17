Водный транспорт Подмосковья начали подготавливать к старту навигации

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Подмосковье начали подготовку водного транспорта к старту навигации, в этом году первый маршрут в Лыткарине начнет ходить с 25 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Запустить два других маршрута планируют с 1 мая.

"Ежегодно для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Подмосковья проводится подготовка речного транспорта. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей – для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах: техника безопасности, оказание первой медицинской помощи", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Особое внимание при подготовке уделяется обслуживающим системам, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров. Проводится диагностика и настройка судовых двигателей, а также проверка корпуса судна на наличие дефектов и его ремонт.