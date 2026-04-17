Обвиняемый в убийстве конвоира в Петербурге не признал вину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве конвоира в Санкт-Петербурге дезертир Валерий Сенюков не признал вину при предъявлении ему обвинения, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Шестнадцатого апреля Сенюков был задержан. Семнадцатого ему предъявлено обвинение, вину он не признал", - сообщает пресс-служба.

Как отмечает судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Сенюков проходит военную службу в звании рядового с 20 мая 2025 года. Он самовольно оставил часть 20 марта 2026 года, "желая уклониться от исполнения обязанностей воинской службы".

Пятнадцатого апреля двое участников группы розыска военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть, нашли Сенюкова, а днем позже все трое остановились в квартире на Киевской улице "для отдыха и дальнейшего движения в воинскую часть", уточняет пресс-служба судов Петербурга

Когда один из участников группы розыска на время покинул квартиру, Сенюков нанес второму конвоиру не менее пяти ударов бытовым ножом в область шеи и живота. Тот скончался, а рядовой сбежал и был задержан, рассказали в судебной пресс-службе.

Ведомство отмечает, что Сенюков заключен под стражу до 15 июня.