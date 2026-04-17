В Кремле высказались о конфликте между Израилем и Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил надежду, что Израилю и Ливану удастся выйти на договоренности, которые позволят избежать повторения боевых столкновений.
«
"Мы надеемся на то, что вот за эти дни, которые были обозначены, действительно удастся выйти на договоренности, которые позволят избежать в дальнейшем повторения боевых столкновений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать новость о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
При этом в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что армия Израиля будет контролировать буферную зону глубиной в десять километров на юге Ливана. Он подчеркнул, что не намерен выполнять ни одно из требований шиитского движения "Хезболлах".