Песков: предложение о вывозе урана из Ирана не востребовано со стороны США

- Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана не востребовано со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Песков.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Предложение РФ о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Журналисты задали Пескову вопрос о том, была ли официальная реакция сторон на это предложение.
"Сейчас это предложение не востребовано со стороны Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.