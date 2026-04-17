Песков: предложение о вывозе урана из Ирана не востребовано со стороны США
14:23 17.04.2026 (обновлено: 14:24 17.04.2026)
Песков: предложение о вывозе урана из Ирана не востребовано со стороны США

Песков: предложение РФ о вывозе урана из Ирана не востребовано со стороны США

  • Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана не востребовано со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Песков.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Предложение РФ о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Журналисты задали Пескову вопрос о том, была ли официальная реакция сторон на это предложение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Открыт кровавый секрет на триллион: что на самом деле Трамп хочет от Ирана
Вчера, 08:00
"Сейчас это предложение не востребовано со стороны Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Трамп утверждает, что Иран готов передать США обогащенный уран
Вчера, 07:33
 
В миреИранРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
