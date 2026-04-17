Песков: Россия приветствует прекращение огня между Ливаном и Израилем

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.