Песков: Россия приветствует прекращение огня между Ливаном и Израилем

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, решение перемирия приветствуем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать новость о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
При этом в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что армия Израиля будет контролировать буферную зону глубиной в десять километров на юге Ливана. Он подчеркнул, что не намерен выполнять ни одно из требований шиитского движения "Хезболлах".